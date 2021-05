Polizei Mettmann

POL-ME: 35-Jährige mit knapp zwei Promille unterwegs - Haan - 2105022

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (4. Mai 2021) ist eine 35-jährige Haanerin gegen 19.30 Uhr unter starkem Alkoholeinfluss mit ihrem Auto unterwegs gewesen.

Das war geschehen:

Aufmerksame Zeugen beobachteten die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau an einer Tankstelle in Haan. Sie zeigte bereits körperliche Ausfallerscheinungen und schwankte stark. In ihrem Fahrzeug, das sie auf dem Parkplatz der Tankstelle abgestellt hatte, befand sich auch ein kleiner Junge. Auf eine Ansprache durch die Zeugen reagierte die Frau nicht und setzte ihre Fahrt fort.

Die Zeugen folgten der 35-Jährigen und beobachteten, wie sie mit ihrem Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Als die Haanerin an einer weiteren Tankstelle ihr Fahrzeug anhielt, versuchten die Zeugen, sie erneut von der Weiterfahrt abzuhalten - leider ohne Erfolg. Sie folgten der Frau weiter bis zu ihrer Wohnanschrift, wo die hinzugezogenen Polizeibeamten einen Atemalkoholtest durchführten und einen Wert von 1,96 Promille (0,98 mg/l) feststellten.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem kleinen Jungen um den Sohn der Frau. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.

