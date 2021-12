Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: In Wohnhaus eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wallstadt (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Stadtteil Wallstadt ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Wikingerstraße auf und drangen so in die Wohnräume ein. Sie durchwühlten in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen. Dabei ließen sie einen noch nicht bezifferbaren Bargeldbetrag mitgehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell