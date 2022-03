Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Hauptzollamt Saarbrücken unter neuer Leitung - Oberregierungsrätin Anja Ball

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Seit Februar 2022 leitet Anja Ball das Hauptzollamt Saarbrücken. Die Oberregierungsrätin folgt damit auf Hans Barth, der seit Oktober 2021 im Ruhestand ist.

"Der Zoll ist heute eine moderne Verwaltung, deren Aufgabenvielfalt vom klassisch hoheitlichen Handeln bis zur Dienstleistung für Bürger und Wirtschaft reicht. Ich möchte den engen Dialog sowohl mit den Zusammenarbeitsbehörden dies- und jenseits der Binnengrenze als auch der regionalen Wirtschaft weiter pflegen. Auch innerhalb des Hauptzollamts ist mir an einem intensiven und offenen Dialog und Informationsaustausch gelegen."

Nach ihrer juristischen Ausbildung in Freiburg im Breisgau und Waldshut-Tiengen begann die gebürtige Waiblingerin ihre berufliche Laufbahn 1999 in einer Rechtsanwaltskanzlei in Ludwigshafen am Rhein. Im Jahr 2014 startete sie ihre Karriere beim Zoll und begann ihren Dienst im Referat Beschaffung der damaligen Bundesfinanzdirektion Südwest in Offenbach am Main. Nach weiteren Stationen als Sachgebietsleiterin Abgabenerhebung beim Hauptzollamt Saarbrücken und in verschiedenen Führungspositionen bei der Generalzolldirektion in Neustadt an der Weinstraße, unter anderem als Arbeitsbereichsleiterin im Bereich der Verbrauchsteuern auf Genussmittel, hat es die Wahlpfälzerin zurück ins Saarland gezogen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die damit einhergehenden Herausforderungen - insbesondere in einer politisch und gesellschaftlich unruhigen Zeit. In der kurzen Zeit beim Hauptzollamt Saarbrücken konnte ich feststellen, dass hier ein engagiertes und hochmotiviertes Team am Werk ist. Wichtig ist mir dafür zu sorgen, dass wir angesichts des demografischen Wandels auch in Zukunft gut aufgestellt bleiben, dabei Ressourcen schonen und so unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass attraktive und zukunftsgerichtete Arbeitsplätze in einem ansprechenden Arbeitsumfeld entstehen."

Das Hauptzollamt Saarbrücken ist mit seinen rund 600 Bediensteten zuständig für das Saarland und das südliche Rheinland-Pfalz. Neben dem Hauptsitz in Saarbrücken gehören auch die Standorte Kaiserslautern und Landau sowie die 5 Zollämter Germersheim (inkl. der Internationalen Frachtstation Speyer), Kaiserslautern, Pirmasens, Saarbrücken und Saarbrücken-Flughafen zum Bezirk des Hauptzollamts Saarbrücken.

Das Hauptzollamt Saarbrücken ist der regionale Ansprechpartner des Zolls für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen. Die Zöllnerinnen und Zöllner nehmen dabei die Aufgabe als Wirtschafts- und Einnahmeverwaltung des Bundes wahr, bekämpfen Schwarzarbeit und organisierte Kriminalität, schützen die europäische Industrie und den Arbeitsmarkt, stehen für Arten-, Umwelt- und Verbraucherschutz und sorgen für soziale Gerechtigkeit.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell