Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Schwerer Verkehrsunfall vor der Ostseetherme

Lübeck (ots)

Eine Autofahrerin verursachte am gestrigen Donnerstagabend (21.10.) einen Verkehrsunfall auf der B 76 Höhe der Ostseetherme. Die Frau fuhr direkt in ein Fahrzeug auf dem Abbiegestreifen des Gegenverkehrs. Es kam zum Zusammenstoß mit mehreren Verletzten.

Gegen 18:40 Uhr fuhr eine 75-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Opel Corsa die B 76 in Richtung Scharbeutz. Höhe der Ostseetherme beabsichtigte sie, nach rechts in die dortige Strandallee abzubiegen. Sie fuhr jedoch aus bislang unbekannten Gründen weiter geradeaus. Dabei kollidierte sie mit einem wartenden VW Tiguan, der auf dem Linksabbieger stand, um in Richtung Timmendorfer Strand abzubiegen zu können.

In dem Fahrzeug befand sich eine Familie aus Hofheim am Taunus. Der 39-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und die 40-jährige Ehefrau sowie die beiden Kinder (4 und 7 Jahre alt) wurden leicht verletzt.

Die Corsafahrerin verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls schwer.

Die Verletzten wurden durch eingesetzte Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell