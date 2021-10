Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmittag (21.10.) konnte die Lübecker Polizei einen Fahrraddieb festnehmen. Dieser hatte das zuvor entwendete Fahrrad bei einem Internet-Auktionsportal angeboten und geriet bei der potentiellen Käuferin an die ursprüngliche Eigentümerin, die den Vorfall der Polizei meldete.

Gegen 13:00 Uhr wurden die Beamten des 3. Polizeireviers über den Verkauf eines gestohlenen Rennrades im Wert von 450 Euro informiert. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte ihr entwendetes Fahrrad bei einem Online-Auktionsportal wiederentdeckt und einen Termin mit dem Verkäufer vereinbart. Am Übergabeort in der Marlistraße fand die Geschädigte ihr Fahrrad unverschlossen vor und sicherte es daraufhin mit einem eigenen Zahlenschloss. Als der Verkäufer am Übergabeort erschien, versuchte dieser das Schloss zu entfernen. Während seines Vorhabens wurde der 19-jährige Lübecker durch die Polizisten angetroffen und vorläufig festgenommen. Angaben zur Herkunft des Fahrrades machte der Tatverdächtige nicht.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Lübecker entlassen.

Das Fahrrad wurde zunächst sichergestellt und wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Eigentümerin ausgehändigt.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des Verdachts der Hehlerei verantworten. Da der 19-jährige gegenüber den eingesetzten Polizisten unwahre Angaben zu seiner Identität machte, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen falscher Namensangabe eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell