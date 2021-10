Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St.Lorenz Nord

Geraubtes Fahrrad durch Polizeistreife sichergestellt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.10.) kontrollierte eine Streifenwagenbesetzung des 2. Polizeireviers in der Schönböckener Straße einen 16-jährigen Lübecker, der ein auffällig beige- und lilafarbenes Mountainbike schob. Dieses war den Beamten aus einem kürzlich erfolgten Fahndungsaufruf, nach einer Raubstraftat in der Straße Meesenring im September dieses Jahres, bekannt.

Eine Überprüfung des Fahrrades ergab eine eindeutige Zuordnung zu dem geraubten Mountainbike. Dieses wurde, mit dem Ziel der Aushändigung an den Eigentümer, sichergestellt.

Die Ermittlungen, wie der 16-jährige in den Besitz des Mountainbikes gekommen ist, werden durch das Kommissariat 15 der BKI Lübeck geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell