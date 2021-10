Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Altenkrempe

Mit 2,24 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Lübeck (ots)

Am späten Mittwochabend (20.10.) wurde in Altenkrempe ein Autofahrer mit 2,24 Promille Atemalkohol durch die Polizei kontrolliert. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Gegen 22:10 Uhr fuhren die Neustädter Polizeibeamten mit ihrem Streifenwagen durch Altenkrempe. In Höhe der dortigen Kirche fiel ihnen ein Fahrzeug halb auf dem Grünstreifen parkend und mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf. In dem VW Golf saß ein 29-jähriger Mann, der den Beamten sagte, er sei vom Fußballspiel auf dem Weg nach Hause und habe nur kurz angehalten, um zu telefonieren. Als der Mann aus seinem Auto ausstieg, sahen die Polizisten, wie dieser schwankte. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle wurde im Anschluss durchgeführt. Anschließend wurde der Mann in eine Neustädter Klinik zur Blutprobenentnahme verbracht. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der Ahrensböker muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell