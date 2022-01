Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Einbeck (ots)

(ho)- Einbeck, Grimsehlstraße, 15.01.2022, 14:43 Uhr

In einem Geschäft in der Grimsehlstraße in Einbeck kam es am Samstag zu einem Ladendiebstahl.

Der zunächst unbekannte Täter entwendete unterschiedliche Waren im Gesamtwert von 78,80 Euro.

Durch die eingesetzten Beamten konnte der Beschuldigte identifiziert werden und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

