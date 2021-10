Polizei Mettmann

POL-ME: Kochtopf gerät in Brand - Leblose Person gefunden - Velbert - 2110021

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert in ihrer Pressemitteilung (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5038068) berichtete, ist am Montagabend (4. Oktober 2021) gegen 20.20 Uhr eine leblose Person in einer Wohnung in der Ahornstraße in Velbert-Mitte gefunden worden. In der Wohnung war ein Kochtopf auf dem Herd in Brand geraten, weshalb Nachbarn die Feuerwehr alarmierten.

Ersten Ermittlungen zufolge starb der Bewohner der Wohnung, ein 66-jähriger Mann, aufgrund eines internistischen Notfalls vor Ausbruch des Feuers. Die Polizei geht derzeit von einer natürlichen Todesursache aus, die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Gebäude ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell