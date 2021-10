Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Einsatzreicher Abend für die Feuerwehr Velbert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Velbert (ots)

Am Abend des 04.10.2021 um 20.26 Uhr wurden die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst der Feuerwehr Velbert zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in die Ahornstraße in Velbert-Mitte alarmiert.

Nach erster Erkundung der hauptamtlichen Wache waren in dem Treppenhaus ein piepsender Rauchmelder und leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Daraufhin erfolgte eine Alarmstufenerhöhung mit dem Stichwort "Wohnungsbrand". Aus diesem Grund wurde der Löschzug 2 aus Velbert-Mitte sowie der Führungsdienst nachalarmiert.

Da auf Klopfen und Klingeln niemand reagierte, wurde die Tür der betroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet. Die Wohnung war stark verraucht, so dass sofort ein Angriffstrupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Menschenrettung vorging. In der Küche konnte zeitnah eine leblose Person gefunden werden. Nach der Rettung der Person ins Freie, wurden umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, die leider erfolglos blieben. Der für die Verrauchung ursächliche brennende Kochtopf wurde unter einem Wasserhahn abgelöscht. Der Treppenraum wurde mittels Hochleistungslüftern entraucht, so dass alle evakuierten Personen nach dem Einsatz ihre Wohnungen wieder betreten konnten.

Kurz nachdem die Fahrzeuge der hauptamtlichen Wache ausgerückt waren, kam es um 20.28 Uhr zu einem zweiten Alarm. Wie die Polizei heute bereits berichtete wurden auf der Forststraße mehrere brennende Müllbehälter gemeldet. Zu dieser Einsatzstelle alarmierte die Kreisleitstelle den Löschzug 1 und einen weiteren Führungsdienst.

Die an der Forststraße eingesetzten Kräfte fuhren nach dem Ablöschen der Mülltonnen ebenfalls den Bereitstellungsraum für die Einsatzstelle Ahornstraße an.

Zeitgleich erreichte den Einsatzleiter die nächste Einsatzanfrage der Kreisleitstelle. Gemeldet wurde ein Papiercontainerbrand auf der Weißdornstraße unweit der vorher brennenden Mülltonnen. Ein in Bereitschaft stehendes Löschfahrzeug wurde umgehend an die Einsatzstelle Weißdornstraße entsendet.

Bei Eintreffen stand ein Papiercontainer im Vollbrand. In einem weiteren Container konnte ein Entstehungsbrand festgestellt werden. Beide Container wurden von einem Trupp unter Atemschutz mit einer Schnellangriffsleitung zügig abgelöscht.

Einsatzende für die eingesetzten Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Löschzüge 1 und 2 aus Velbert Mitte, des Führungsdienstes A+B sowie des Rettungsdienst der Stadt Velbert war gegen 23.00 Uhr.

Zu der Todesursache der Person auf der Ahornstraße sowie der Brandurasche bei allen Einsätzen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell