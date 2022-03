Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Essen auf dem Herd vergessen

Am Montagabend in Ingelfingen schlief eine 21-Jährige ein, während sie Essen auf dem Herd hatte. Die Speisen fingen daraufhin an zu brennen und setzte dadurch die Küchenzeile in Brand. Zwar wurde die Küche in Mitleidenschaft gezogen, das Feuer breitete sich aber nicht in die restliche Wohnung aus. Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst waren in der Mariannenstraße im Einsatz. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt.

Öhringen: Fahrradfahrer von der Fahrbahn gedrängt

Schwer verletzt wurde ein 59-Jähriger am Dienstagmorgen in Öhringen. Der Mann war gegen 5.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Westallee unterwegs. Auf Höhe der Neuenstadter Straße wurde der Mann von einem ihn überholenden Fahrzeug, vermutlich ein dunkler VW Golf, von der Fahrbahn abgedrängt. Daraufhin stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Der oder die Unfallverursachende fuhr einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell