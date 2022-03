Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Ein Leichtverletzter bei Unfall

Bei einem Unfall am Montagnachmittag verletzte sich ein 36-Jähriger in Eppingen leicht. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Nissan Micra gegen einen vorausfahrenden Seat Leon einer 34-Jährigen gestoßen. Durch den Unfall auf der Kreisstraße 2149 zwischen Eppingen und Mühlbach entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Die 34-Jährige und der im Seat befindliche Säugling blieben unverletzt.

Heilbronn: Fußgänger auf Überweg angefahren

Auf einem Fußgängerüberweg in Heilbronn erfasste eine 51-Jährige am Montagmorgen mit ihrem Audi einen Fußgänger. Gegen 6.15 Uhr bog die Audi-Fahrerin von der Theresienstraße auf die Karlsruher Straße ein und beabsichtigte in Richtung Neckartalstraße weiterzufahren. Auf dem Fußgängerüberweg der Karlsruher Straße lief ein 59-Jähriger, der von dem Audi erfasst wurde. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Neckarsulm: Von der Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Schaden in vierstelliger Höhe und keinen Verursacher entdeckte eine 76-Jährige am Montagmittag in Neckarsulm. Eine unbekannte Person hatte den Audi der Frau in dem Parkhaus eines Supermarktes zwischen 12 und 13.15 Uhr beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte die Person den Schaden an dem Q2. Sie verließ in der Folge das Parkhaus in der Rötelstraße, ohne den Unfall zu melden oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neuenstadt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Zwei 23 und 27 Jahre alte Frauen wurden bei einem Unfall in Neuenstadt schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Ford am Montagmorgen aus der wartepflichtigen Hofgartenstraße in die Kreisstraße 2007 in Richtung Cleversulzbach ein. Im Einmündungsbereich kollidierte der Ford gegen 7 Uhr mit dem BMW der 27-Jährigen, die gerade in Richtung Cleversulzbach unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Abstatt: Einbrecher in Werkshalle

Vermutlich über ein Fenster gelangten Einbrecher in eine Werkshalle in Abstatt-Happenbach. Die Täter verschafften sich zwischen 12.30 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag Zugang zu der Halle in der Alten Untergruppenbacher Straße und entwendeten Bargeld und zwei EC-Karten. Über die Tür verließen die Unbekannten die Werkshalle wieder. Bei der Tat entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, zu melden.

A81 / Neckarwestheim: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Schwer verletzt wurde ein 23-Jähriger bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81. Der junge Mann war am Montagvormittag mit seinem Lkw in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld fuhr er gegen 11 Uhr auf den vorausfahrenden Lkw eines 62-Jährigen auf. Ein Ausweichmanöver des Auffahrenden hatte den Unfall nicht verhindern können. Der 23-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Lkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

