POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag in Künzelsau nach Zeugen. Eine 69-Jährige parkte ihren Opel Corsa gegen 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße. Bis sie gegen 13 Uhr wieder zurückkam entstand an ihrer Beifahrerseite, vermutlich durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug, ein Schaden von mehreren tausend Euro. Aufgrund der Lackantragungen wird davon ausgegangen, dass es sich um ein schwarzes Verursacherfahrzeug handelt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

A 6 / Kupferzell: Automat in Raststätte aufgebrochen

Unbekannte gelangten in der Nacht auf Montag in den Innenbereich eines Restaurants der Rastanlage Hohenlohe Nord bei Kupferzell. Dort warfen die Täter zwischen 22 Uhr am Sonntag und 5.30 Uhr am Montag einen Spielautomaten um, hebelten zwei Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 zu melden.

