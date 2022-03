Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Mann rennt auf Straße - Zeugen gesucht

Zwei Polizisten wurden bei einem Einsatz in Mosbach leicht verletzt. Ein 37-Jähriger hielt die Beamten am Samstagvormittag auf Trab. Der Mann befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand. Zwischen 10.35 Uhr und 12 Uhr gingen mehrere Meldungen zu dem Mann beim Polizeirevier Mosbach ein. So soll er unter anderem gegen 11.45 Uhr auf der Eisenbahnstraße mehrere Fahrzeuge angehalten und auf diese eingeschlagen haben. Der 37-Jährige wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Hierbei griff er zwei Polizisten an. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte die gesehen haben, wie der Mann die Autos in der Eisenbahnstraße anhielt. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Osterburken: Zwei Unfallbeteiligte gesucht

Vermutlich drei Fahrzeuge waren an einem Unfall am vergangenen Montag, gegen 10 Uhr, auf der Landesstraße von Osterburken nach Bofsheim beteiligt. Ein Ford-Fahrer musste einem entgegenkommenden Kleintransporter ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke. Vermutlich wurde bei dem Unfall jedoch nicht nur der Ford, sondern auch der weiße Transporter sowie der hinter dem Ford fahrende schwarze Pkw beschädigt. Lediglich der Fahrer des Fords meldete den Unfall, bei dem auch die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen wurde, der Polizei. Personen, die den Unfall auf der L 582 beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.

Ravenstein: Ausweichmanöver endet neben der Fahrbahn

Einem roten Mini, dessen Fahrer möglicherweise zu weit links auf der Landesstraße zwischen Merchingen und Ballenberg unterwegs war, musste der 20-jährige Fahrer eines Opel Kleinwagens am Freitag, kurz nach 17 Uhr, ausweichen. Der Opel-Fahrer fuhr dabei zunächst am rechten Fahrbahnrand eine Böschung entlang, übersteuerte dann offenbar und fuhr am linken Fahrbahnrand gegen den Bordstein. An dem Kleinwagen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Person am Steuer des Minis fuhr ohne anzuhalten weiter. Wer Hinweise zu dem Mini geben kann oder den Unfall gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro bleibt die Fahrerin eines VW Tiguan sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Samstag, zwischen 14 und 15 Uhr gegen den SUV gefahren ist. Die Frau hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Neckarelz abgestellt. Als sie zu ihren Wagen zurückkam stellte sie den Schaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Eine unbekannte Person war beim Ein- oder Ausparken gegen den VW gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne auf dessen Besitzerin zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell