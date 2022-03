Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein Radfahrer nach einer Kollision mit einem Poller in Heilbronn in der Nacht auf Montag in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige war gegen 0.15 Uhr mit seinem Drahtesel mit einem Poller in der Fußgängerzone der Sontheimer Straße zusammengestoßen. Der Mann hatte einen Alkoholwert über zwei Promille und vermutlich Drogen konsumiert. Der Radler muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Betrunken durch die Fußgängerzone gefahren

Mit über 1,2 Promille und sehr schnell war ein 20-Jähriger am frühen Freitagmorgen in Heilbronn unterwegs. Der junge Mann war mit seinem VW aufgrund seiner zügigen Fahrweise an einem Gleisübergang in der Kaiserstraße aufgefallen. Die zügige Fahrweise verlief durch die Fußgängerzone, Turmstraße, Gerberstraße und Mannheimer Straße, wobei der 20-Jährige die beiden Letztgenannten entgegen der Fahrtrichtung durchquerte. Über den Europaplatz führte die Tour letztendlich in die Salzstraße, wo der VW-Lenker kontrolliert werden konnten. Über die geschilderte Strecke hielt der junge Mann trotz Anhaltesignal und eingeschaltetem Blaulicht nicht an. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige über 1,2 Promille hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der VW-Lenker muss nun mit einer Anzeige wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und dem Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen.

Heilbronn: Ohne Führerschein und unter Drogen Unfall gebaut

Unter dem Einfluss von Cannabis und ohne Führerschein kollidierte ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes am Freitagmorgen in Heilbronn mit einen geparkten BMW. Der Mercedes hatte sich bei dem Unfall gegen 10.15 Uhr in der Sontheimer Straße mit dem BMW verkeilt. Der Schlüssel steckte und das Auto lief noch. Der Fahrer war zunächst nicht vor Ort, kam jedoch während der Unfallaufnahme zurück. Hier ergaben sich bei dem 53-Jährigen Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mercedes-Fahrer musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Der 53-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bad Wimpfen: Mit über zwei Promille am Steuer

Am Sonntagabend war ein 26-Jähriger mit über zwei Promille in seinem Fiat in Bad Wimpfen unterwegs. Ein Hinweis über eine betrunkene Person in einem Auto führte die Polizisten gegen 21.30 Uhr auf das Tankstellengelände in der Carl-Ulrich-Straße. Zunächst wollte der junge Mann nicht gefahren, sondern gelaufen sein. Wie sich jedoch herausstellte, war der 26-Jährige eine Stunde zuvor mit seinem Fiat auf das Gelände gelangt. Der Punto-Fahrer musste die Beamten auf das Polizeirevier Neckarsulm begleiten und eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben. Ein Alkoholtest ergab über 2 Promille. Der 26-Jährige sperrte sich gegen die Maßnahmen und trat nach den Polizisten. Ihm mussten Handschließen angelegt werden. Bei dem Angriff wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht auf dem Polizeirevier.

Löwenstein: Mittels Deodorant Wiese in Brand gesetzt

Vermutlich mittels eines Feuerzeugs entzündeten zwei elf und 12 Jahre alte Jungen den Strahl eines Deodorants am Sonntagvormittag bei Löwenstein. Die Flamme des Deodorants setzte gegen 11.30 Uhr die Fauna einer an die Sulmstraße angrenzenden Wiese in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Löwenstein: Motorradfahrer und Radfahrer zusammengestoßen - Hubschrauber im Einsatz

Bei Löwenstein sind am Sonntagnachmittag ein 46-jähriger Motorradfahrer und ein 53-jähriger Radfahrer zusammengestoßen. Der Radler überquerte gegen 16 Uhr die Bundesstraße zwischen Hirrweiler und Wüstenrot auf seinem Weg von einem Parkplatz auf einen Radweg und kollidierte mit dem auf der Bundesstraße fahrenden Kawasaki-Lenker. Beide Zweiradfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Die Gestürzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Transport des Radfahrers erfolgte mit einem Rettungshubschrauber. Das Motorrad des 46-Jährigen musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.300 Euro.

Untergruppenbach: Unter Alkohol von der Fahrbahn abgekommen

Knapp 1,6 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 35-Jährigen am Freitagabend in Untergruppenbach an. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Fahrbahn der Kreisstraße 2086 zwischen Untergruppenbach und Auenstein abgekommen. Nach Kollisionen mit einem Leipfosten, einem Baum und einem Strohballen wurde der Mercedes über die Fahrbahn in den Straßengraben geschleudert. Durch den Unfall wurden der Mercedes-Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort musste der 35-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An dem Mercedes des Mannes entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Brackenheim: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen und ohne Rücksicht auf den Verkehr ist am Samstagvormittag ein Rollerfahrer in Brackenheim vor einer Kontrolle geflüchtet. Der Fahrer des Kleinkraftrades war gegen 11.30 Uhr im Kreisverkehr der Maulbronner Straße und der Theodor-Heuss-Straße durch eine Streife mittels Anhaltesignal aufgefordert worden zu halten. Der Rollerfahrer klappte sein Kennzeichen um und flüchtete über die Hermann-Bauer-Straße und über einen angrenzenden Bürgersteig. Hier musste der Flüchtige mehreren Fahrzeugen ausweichen. Der Roller fuhr in den Hof eines Baumarktes und überfuhr dort beinahe einen Polizisten, der fußläufig den Weg versperrt hatte. Der Beamte musste sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Fahrt gesehen haben oder Hinweise auf den Lenker des Rollers geben können. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Heilbronn: Unfall zwischen Auto und Radfahrer - Zeugen gesucht

Zeugen eines Unfalls zwischen einem Opelfahrer und einer Radfahrerin am Freitagabend in Heilbronn werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Eine 40-jährige Radlerin und ein 33-jährigen Autofahrer stießen gegen 19 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in der Gerwigstraße zusammen. Der 33-Jährige war mit seinem Corsa von der Schaueffelenstraße gekommen und mit der von der Turmstraße einfahrenden Frau kollidiert. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall soll von zwei unabhängigen Zeugen gesehen worden sein. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

