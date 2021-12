Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211227-3-pdnms Widerstand nach Ladendiebstahl, Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Morgen des 27.12.2021, um 06.36 Uhr betrat eine männliche Person die Tankstelle in der Hollerstraße in Büdelsdorf. Die Mitarbeiterin der Tankstelle bemerkte den durch den Kunden begangenen Ladendiebstahl und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung gelang es den Einsatzkräften, die flüchtige Person in der Kaiserstraße/Heckenweg zu stellen. Dieser griff jedoch sofort die Kräfte an. Des Weiteren bewarf er sie noch mit Teilen des Stehlgutes (u.a. Getränkedosen). Schließlich konnte der Ladendieb durch den Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt festgenommen werden. Dabei wurden drei Polizeibeamte verletzt. Zwei von ihnen wurden nur leicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen, während der Dritte vorerst nicht mehr dienstfähig ist. Der 48-jährige Täter muss sich nun strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

