Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211227-2-pdnms Einbruch in EFH, Dätgen

Dätgen, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Dätgen/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht zum 24.12.2021 vermutlich gegen 01.00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstal in der ländlichen Gemeinde Dätgen. In der Straße Wegkamp drangen unbekannte Täter zunächst in eine Lagerhalle ein und gelangten von dort in die angrenzenden Wohnräume des Firmeninhabers. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Unklar ist, ob die Täter eventuell gestört wurden. Die Straße Wegkamp ist eine Sackgasse am Ortsrand der Gemeinde Dätgen unweit des Autohofes an der BAB-Anschlussstelle Bordesholm. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu der Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich bitte bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208450 zu melden.

