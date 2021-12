Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211227-1-pdnms Zeugenhinweise nach Einbruch in Tankstelle, Hohn

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Sonntagmorgen, 26.12.2021, um 02.28 Uhr drangen zwei männliche Personen in die Tankstelle in Hohn in der Hauptstraße ein. Nachdem sie eine Scheibe einschlugen, gelangten sie in den Innenraum der Tankstelle und entwendeten eine größere Menge Zigaretten. Als Fluchtfahrzeug kommt eventuell ein schwarzer PKW Kombi, Ford Focus Schrägheckversion älteren Baujahres, in Betracht. Von den beiden Tätern liegt derzeit eine nur vage Beschreibung vor: beide schlank und dunkelgekleidet. Sie trugen einen schwarzen bzw. einen grauen Kapuzenpullover. Beide hatten die Kapuze über den Kopf gezogen. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Nach der Tat entfernte sich der PKW in Richtung Rendsburg. Die Polizei Rendsburg bittet um Hinweise unter Tel.: 04331/208450. Insbesondere von dem PKW-Fahrer, er aus Friedrichsholm kam und stark abbremsen musste, als das vermutliche Fluchtfahrzeug vor ihm auf die B 202 einbog und Richtung Rendsburg fuhr.

