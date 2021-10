Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Spielhalle überfallen

Edenkoben (ots)

Am Montag, 25.10.2021, betrat eine bislang unbekannte männliche Person gegen 00:50 Uhr eine Spielhalle in der Staatsstraße in Edenkoben. Er forderte die Angestellte unter Vorhalt eines Messer auf die Kasse zu öffnen und entnahm mehrere Geldscheine. Der Unbekannte erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180cm groß, trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen, weiße Turnschuhe, schwarze Handschuhe und war mit einer Skimaske maskiert. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

