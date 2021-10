Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 20 Uhr und Montag 4.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter unter anderem alte Autobatterien aus dem Hof einer Firma in der Johannes-Kopp-Straße in Landau. Das Diebesgut hatte ein Gewicht von mindestens 1 Tonne, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Abtransport mit einem LKW erfolgte. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

