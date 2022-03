Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Unfall auf der B 19

Am Sonntagmorgen wurde ein 29-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße 19 bei einen Unfall leicht verletzt. Gegen 7 Uhr befuhr er die Bundesstraße aus Schwäbisch Hall kommend in Richtung Kupferzell, als er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Daraufhin kollidierte sein VW Golf mit der Schutzplanke am Fahrbahnrand und schanzte über ein Schutzgeländer einer Unterführung. Das Fahrzeug kam auf dem gegenüberliegenden Geländer zum Stillstand. Ein Ersthelfer half dem 29-Jährigen aus seinem Pkw und er wurde zur weiteren Beobachtung in das Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 17.500 Euro.

Öhringen: E-Bike gestohlen - Wer hat's gesehen?

Eine unbekannte männliche Person entwendete am Freitag zwischen 14.30 und 15 Uhr ein E-Bike aus einem Fahrradshop in einem Einkaufscenter in der Austraße in Öhringen. Das E-Bike war dort zu Verkaufszwecken ausgestellt, woraufhin der Unbekannte es an sich nahm und über das Parkdeck davonradelte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930248 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell