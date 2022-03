Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 13.03.2022

Landkreis Heilbronn

Güglingen: Betrunken Vorfahrt missachtet - Unfall

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, bog ein 25-Jähriger mit seinem Audi in Güglingen-Frauenzimmern von der Riedfurtstraße auf die Brackenheimer Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen BMW-Fahrerin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Brackenheimer Straße fuhr. Ein Zusammenstoß war die Folge. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, warum der 25-Jährige die Vorfahrt nicht beachtet hatte. Bei einem Alkoholtest ergab sich ein Wert von 1,4 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folge. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4 500 Euro.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Brand rechtzeitig entdeckt

Am Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, stellte ein Hauseigentümer in der Bregenzer Straße in Bad Mergentheim fest, dass Brennholz in einem neben dem Wohnhaus befindlichen überdachten Lager in Brand geraten war. Da er das Feuer rechtzeitig entdeckt hatte, wurde dieses von ihm mittels Feuerlöscher und Wasser gelöscht, noch bevor es auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Die hinzugerufene Feuerwehr kümmerte sich darum, dass von dem Brandort keine weitere Gefahr ausging. Der entstandene Sachschaden ist gering. Ursächlich für das Feuer dürfte sein, dass im Laufe des Nachmittags in der Nähe des Brandortes Schweißarbeiten durchgeführt worden waren und der dabei entstandene Funkenflug den späteren Brand auslöste.

Hohenlohekreis

Künzelsau: Betrunken mit Auto gefahren - Führerschein weg (1)

Am Samstagnachmittag überprüfte eine Polizeistreife aus Künzelsau zwischen Amrichshausen und Mäusdorf einen 32-jährigen Daimlerfahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser mit über 2,4 Promille unterwegs war. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines waren die Folge für den 32-Jährigen.

Pfedelbach: Betrunken mit Auto gefahren - Führerschein weg (2)

Am Samstag, gegen 01.00 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Öhringen zwischen Öhringen und Pfedelbach ein Peugeot auf, dessen Fahrerin in Schlangenlinien fuhr. Noch befuhr das Auto in Pfedelbach angehalten werden konnte, beobachteten die Beamten, dass die 68-jährige Fahrerin auch noch gegen Randsteine am Straßenrand prallte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell der Grund für die Fahrunsicherheit der Peugeot-Lenkerin heraus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme und die Wegnahme des Führerscheins waren die Folge für die Frau.

Neckar-Odenwald-Kreis

Allfeld: Biker bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bernbrunn und Allfeld. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er in einer Linkskurve, schlitterte mit seiner Suzuki über die Straße und kam erst in einem Feld zum Halten. Bei dem Sturz zog sich der 60-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro.

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet

Ein schwarzer VW Golf wurde am Samstagvormittag von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Zwischen 09.25 Uhr und 09.40 Uhr war das Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heilbronner Straße in Mosbach geparkt. Als die Fahrzeuglenkerin zu ihrem VW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass während ihrer Abwesenheit ein Unbekannter gegen die rechte hintere Seite ihres Autos gestoßen war. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1 000 Euro zu kümmern, hatte der Unfallverursacher das Weite gesucht. Hinweise zu dem Unbekannten bitte an die Polizei in Mosbach, Tel. 06261 8090

