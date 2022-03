Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtgebiet Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann im Neckar

Am vergangenen Freitag, gg. 15.30 Uhr meldeten mehrere Notrufer einen Mann, der offenbar in den Neckar gesprungen ist. Im Bereich des sog. Theaterschiffs, wurde der Mann dabei beobachtet, wie er zunächst seine Kleidung bis auf die Unterwäsche ablegte und dann über den Bootssteg in den Neckar sprang. Durch die starke Strömung trieb der 34-jährige Mann aus Heilbronn sofort in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke und wurde dort unter Wasser gezogen. Kurz nach der Brücke, auf Höhe des Hotels, geriet der Mann endgültig unter Wasser und hing dort fest. Er konnte erst ca. 15 Minuten später durch Taucher der FW Heilbronn befreit und geborgen werden. Vor Ort wurde vom Rettungsdienst sofort mit der Reanimation begonnen, der Mann konnte wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Warum der Mann, trotz der wenig freundlichen Wassertemperatur, in den Neckar sprang ist noch völlig unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 34-jährige ist bislang noch nicht ansprechbar. Zeugen konnten beobachten, wie ein Mann auf der Friedrich-Ebert-Brücke mit einer hochwertigen Kameraausrüstung stand. Die Polizei sucht nun dringend diesen Zeugen, der den Vorgang offenbar gefilmt hat. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten sich unter 07131/74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell