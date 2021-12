Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feierabendbier kostet Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Gartenstraße am 21.12.2021 kurz nach Mitternacht bemerkten die Beamten Atemalkohol beim Fahrer. Er war zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen und deshalb kontrolliert worden. Er gab an, nur ein Feierabendbier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,48 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell