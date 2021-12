Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.12.2021 gegen 16:15 Uhr befuhren eine 30-jährige schwangere Autofahrerin und dahinter ein 26-jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen die Martin-Luther-Str. in Richtung Mußbacher Landstraße. Die 30-Jährige musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen, was der 26-Jährige zu spät bemerkte und auf das Fahrzeug der Frau auffuhr. Der Aufprall war so stark, dass beide Verkehrsteilnehmer ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Mann war leicht verletzt, die Frau musste vorsorglich die Nacht im Krankenhaus verbringen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

