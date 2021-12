Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wachenheim (ots)

Am Montag, 20.12.2021, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim, mit seinem BMW-Motorrad die Weinstraße in Wachenheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Auf der Höhe der Tankstelle bremste ein vorausfahrender Pkw-Fahrer ab, um nach links in die Straße "Am Königswingert" abzubiegen. Der Motorradfahrer erkannte den Fahrtrichtungsanzeiger zu spät. Da er nicht rechtzeitig abbremsen konnte, versuchte er rechts am Pkw vorbeizufahren. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er touchierte den Pkw mit seiner linken Front, stürzte zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

