Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, TUT) Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mahlstetten (ots)

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Mühlheim und Mahlstetten von der Straße abgekommen. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt. Notarzt und Rettungsdienst brachten den Mann in ein Krankenhaus. Offenbar hat der Fahrer der KTM in einer Haarnadelkurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Wegen des Unfalls musste die Kreisstraße für kurze Zeit von der Polizei gesperrt werden. Die Schadenshöhe am Motorrad ist noch nicht bekannt.

