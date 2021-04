Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, TUT) Brand nach Defekt im Sicherungskasten

Deilingen (ots)

Ein Defekt in einem Sicherungskasten hat am Montagabend zu einem Brand in einem Unternehmen "Unterm Kreuz" geführt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zehn Mitarbeiter in der Firma, welche sich nach Brandausbruch unverzüglich ins Freie begaben. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehren Gosheim, Wehingen und Deilingen rückten zur Brandbekämpfung an. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und zehn Helfern vor Ort. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

