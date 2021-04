Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck) Opel-Fahrerin wird bei Auffahrunfall schwer verletzt

Neuhausen ob Eck (ots)

Eine Opel-Fahrerin ist bei einem Auffahrunfall auf der B311 bei Worndorf am Montag gegen 15 Uhr schwer verletzt worden. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Aufgrund des Unfall war die B311 Worndorf und Abzweig nach Altheim in beiden Richtungen für eine knappe Stunde gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet worden. Passiert ist der Unfall, da die 53-jährige auf einen vorausfahrenden Transporter aufgefahren ist, der verkehrsbedingt zusammen mit weiteren Autos am Parkplatz "Hölzle" abbremsen musste. In dem Fiat Ducato saßen sieben Erntehelfer, die bei dem Unfall mit dem Schrecken davon kamen. Der Kleinbus wurde durch die Wucht des Aufpralls noch leicht auf einen VW geschoben. Die Polizei bilanziert das Schadensausmaß auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell