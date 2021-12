Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Bekifft im Straßenverkehr unterwegs

Sausenheim (ots)

Am Montag, 20.12.2021 gegen 15:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa in der Leininger Straße in Grünstadt-Sausenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum, welche sich durch einen Schnelltest bestätigten. Der Fahrer gab schließlich an, zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde deshalb untersagt und dem Betroffenen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen des Führens eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

