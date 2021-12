Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, 20.12.2021, gegen 15.40 Uhr, stieß ein 75-jährige Autofahrer aus Bad Dürkheim auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße, beim Einparken gegen einen dort abgestellten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Verursachers Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschein und der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der Führerschein wird mit der Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft übersandt

