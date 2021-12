Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Motorhaube eines Autos zerkratzt

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, 20.12.2021, gegen 04.45 Uhr, stellte eine 22-Jährige aus Bad Dürkheim Uhr ihren roten Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße 7 ab, um arbeiten zu gehen. Nachdem sie um 13.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die komplette Motorhaube zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 -9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

