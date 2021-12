Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.12.2021 gegen 11:30 Uhr kam es an der Einmündung Haltweg/Dr.-Siebenpfeiffer-Str. zu einer Kollision zwischen einem Fahrer eines Kleinkraftrades und einem Autofahrer. Der Autofahrer befuhr die Dr.-Siebenpfeiffer-Str. und missachtete an der Einmündung Haltweg die Vorfahrt des Zweiradfahrers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und zog sich eine Schlüsselbeinfraktur zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell