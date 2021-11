Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kettenreaktion verursacht hohen Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Im Gewerbegebiet an der Straße Am Rhein-Herne-Kanal sind heute morgen mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer (Zugmaschine plus Anhänger) aus Gelsenkirchen wollte gegen 6.35 Uhr aus einer Firmen-Einfahrt abbiegen, nahm aber offensichtlich die Kurve zu eng und stieß gegen ein geparktes Auto. Dadurch wurde eine Kettenreaktion ausgelöst: Insgesamt wurden vier Fahrzeuge (drei Pkw, ein Lkw) ineinander geschoben und ein Zaun beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 27.500 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, kam aber wenig später zur Unfallstelle zurück. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell