Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211119.2 Itzehoe: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Itzehoe (ots)

Am gestrigen Tag ist es in Itzehoe auf einem Parkdeck zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mehr als tausend Euro, nach ihm sucht die Polizei nun.

Der Anzeigende parkte seinen unversehrten Firmenwagen in der Zeit von 07.50 Uhr bis 13.30 Uhr auf einem Parkdeck in der Bergstraße. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Frontbereich einige Beschädigungen fest, zudem fehlte das vordere Kennzeichen, welches der Unfallverursacher offenbar mitgenommen hatte. Recherchen des Anzeigenden nach dem Flüchtigen vor Ort verliefen negativ. Der an dem Passat entstandene Schaden dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen.

Bisher existieren bei der Polizei keinerlei Hinweise auf den Flüchtigen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell