Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211119.1 Burg: Diebstahl einer Geldbörse im Supermarkt- Zeugen gesucht

Burg (ots)

Am Donnerstagmittag erledigte eine 76jährige Burgerin ihre Einkäufe beim Supermarkt in der Bahnhofstraße. Ihre Geldbörse verwahrte sie in einem Stoffbeutel, der lose im Einkaufswagen hing. Bei der Gemüseabteilung sah sie nach einem Moment der Unaufmerksamkeit, dass der Stoffbeutel auf den Boden gefallen war. Im Kassenbereich bemerkte sie daraufhin das Fehlen ihrer Geldbörse. Eine Angestellte teilte mit, dass bereits am gleichen Tage eine Dame nach ihrer Geldbörse gesucht habe. Neben Ausweispapieren wurde ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei in Burg bittet um sachdienliche Hinweise unter 048257799880.

