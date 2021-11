Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211118.1 Heiligenstedten: Rollerfahrer zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs, Fluchtversuch scheitert

Heiligenstedten (ots)

Am Mittwochabend geriet ein 23jähriger Rollerfahrer aus Mehlbek ins Visier der Itzehoer Nachtstreife, da sein Roller eine recht hohe Geschwindigkeit aufwies. Als er zwecks Kontrolle in der Blomestraße zum Anhalten aufgefordert wurde, deutete der Rollerfahrer ein Anhalten an und verschwand über den Max-Tobias-Weg. Unbeirrt suchten daraufhin die Polizisten zu Fuß den Fluchtbereich ab. Nach 200 Metern endeckten sie den jungen Rollerfahrer im Dunkeln schiebenderweise mit seinem Fahrzeug. Ermittlungen ergaben, dass beim Roller die Drosselung ausgebaut wurde, um schneller fahren zu können. Eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte der Mehlbeker hierfür nicht. Neben einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und das Missachten von Weisungen durch Polizeibeamte folgt ein Bericht an die Führerscheinstelle. Diese prüft derzeit bereits die Fahreignung des jungen Mannes wegen vorvergangener Delikte.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell