Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Tankstelle in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, 8. Dezember 2020, gegen 01:10 Uhr, in eine Tankstelle in der Meerkircher Straße/Ecke Barghorner Straße in Ovelgönne ein.

Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude und entwendeten zahlreiche Tabakwaren. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

