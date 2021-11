Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211117.8 Brunsbüttel: Schockanrufe vermehrt im Bereich, fünf Anzeigen eingegangen

Brunsbüttel (ots)

Beim Polizeirevier Brunsbüttel gingen am Mittwoch fünf Hinweise auf Schockanrufe ein. Ein vermeintlicher Familienangehöriger behauptet, in einer Notlage zu sein. Dann übergibt der Angehörige das Telefon an einen vermeintlichen Polizeibeamten, der behauptet, es sei zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 79jähriger Brunsbüttler bemerkte beim Telefonat bereits, dass es sich hier um eine Betrugsmasche handelt und beendete das Telefonat. Da alle fünf angezeigten Fälle ähnlichen Inhaltes sind, ist von einer größeren Anzahl Betroffener auszugehen. Die Polizei rät, sich bei derartigen Anrufen selbständig bei der örtlichen Polizei zu melden und die Anrufer kritisch zu hinterfragen.

