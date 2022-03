Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Montag und Donnerstag verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei einem Unfall in Künzelsau Sachschaden und flüchtete anschließend. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte er oder sie mit einem Fahrzeug einen Teil der Mauer der Gewerblichen Schule in der Straße "Am Gaisberg". Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 1.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 0794 9400, zu melden.

Schöntal: Fahrzeug übersehen

Zwei verletzte Personen und circa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls bei Schöntal. Am Donnerstagmorgen, gegen 9.15 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Dacia Sandero die Kreisstraße von Sindeldorf kommend. An der Kreuzung zur Landesstraße 1046 hielt er an dem dortigen Stopp-Schild an und bog daraufhin auf die Landesstraße ein. Dabei übersah er vermutlich den herannahenden Audi A3 eines 63-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. An den Autos entstanden so starke Beschädigungen, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Verletzungen der beiden Fahrer wurden im Krankenhaus versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell