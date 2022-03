Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Wartberg: Erneut Reifen zerstochen

Bereits von Mittwoch, den 23. Februar, auf Donnerstag, den 24. Februar, schlitzte eine unbekannte Person in Wertheim-Wartberg mit einem scharfen Gegenstand zwei Reifen eines Smarts auf. Der oder die Unbekannte verursachte den Schaden zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag in einer Tiefgarage für Anwohner in der Straße "Berliner Ring". Von Sonntag auf Montag wurde im "Berliner Ring" ein weiterer Fall von zerstochenen Reifen gemeldet. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5165094 Hinweise auf einen Zusammenhang der Taten liegen bislang nicht vor. Zeugen, die die Taten beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Radfahrer gestreift - leicht verletzt

Beim Einfahren auf die Stuppacher Straße stieß eine Autofahrerin am Donnerstagmittag in Bad Mergentheim mit einem Fahrrad zusammen. Die 46-Jährige war mit ihrem Honda von einer Tankstelle auf die Straße gefahren und mit einem 52-jährigen Radler kollidiert. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Niederstetten: Gebäudebrand gelöscht - 10.000 Euro Sachschaden

Etwa 10.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Brandes in Niederstetten-Rinderfeld. Gegen 8.30 Uhr am Donnerstag wurde der Brand in einem leerstehenden Haus in der Straße Streichental entdeckt. Ein heißes Ofenrohr war vermutlich die Ursache des Feuers. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Großrinderfeld: 12.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Im Kreuzungsbereich zwischen Schönfeld und Ilmspan bei Gerchsheim stießen am Donnerstagmorgen zwei Lkw zusammen. Die Kreuzung der Kreisstraße 2811 mit der Landstraße 578 war gegen 9 Uhr der Ort der Kollision. Ein 36-Jähriger war mit seinem Sprinter mit dem bevorrechtigten LKW eines 69-Jährigen kollidiert. Die Fahrer wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Ein 19-Jähriger überschlug sich am Freitagmorgen mit seinem Suzuki auf der Kreisstraße 2812 bei Tauberbischofsheim. Der Autofahrer war gegen 6 Uhr mit seinem Swift von Hochhausen kommend aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich der Suzuki und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 8.000 Euro.

