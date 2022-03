POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Mosbach: Einbrecher in der Pfalzgraf-Otto-Straße unterwegs - Zeugen gesucht Vermutlich mittels Gewalt gelangten Unbekannte in eine Praxis und ein Behördengebäude in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Mehrere tausend Euro und Blankorezepte erbeuteten die Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch ...

