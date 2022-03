Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwoch mit einem Fahrzeug ein Auto in Künzelsau und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt zwischen 14 Uhr und 16 Uhr den auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses in der Rösleinsbergstraße abgestellten Ford S-Max. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 0794 9400, zu melden.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei einem Unfall in Künzelsau Sachschaden und floh. Zwischen 7 Uhr und 15 Uhr beschädigte er oder sie mit einem Fahrzeug die Autotür eines in der Silcherstraße geparkten VW Golf. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 4.500 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 0794 9400, zu melden.

