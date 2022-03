Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Heilbronn: 25.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Schwer verletzt wurde ein 53-Jähriger am Dienstagnachmittag, als er auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg mit seinem Jaguar auf einen Sattelzug auffuhr. Der Mann war gegen 18.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim auf dem rechten Fahrtstreifen mit seinem Pkw mit dem Sattelauflieger eines 41-Jährigen kollidiert. Der 53-Jährigewurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Jaguar war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Brackenheim: 13-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde die 13-jährige Beifahrerin eines Opels am Dienstagabend in Brackenheim. Gegen 20 Uhr waren der Astra und der Mercedes eines 22-Jährigen in der Kreuzung Zweifelbergstraße / Georg-Kohl-Straße kollidiert. Neben der 13-Jährigen wurde niemand verletzt. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Der Opel war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Flein: Von Feldweg auf Kreisstraße gefahren - Unfall

Zwei Leichtverletzte und 16.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Montagabend bei Flein. Ein 18-Jähriger war mit seinem Citroen Jumper gegen 18.15 Uhr von einem Feldweg auf die Kreisstraße zwischen Untergruppenbach und Talheim eingefahren. Hierbei kollidierte der Citroen mit einem aus Richtung Talheim kommenden Taxi eines 23-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden.

Bad Friedrichshall: Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Auf der Landstraße zwischen Bad-Friedrichshall-Untergriesheim und Billigheim-Allfeld geriet eine BMW-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW eines 61-Jährigen. Die Fahrerin des BMW und ihr 73-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer und wurden zur weiterern Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Der BMW der Dame war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Bad Friedrichshall: Panne ausgenutzt und Auto gestohlen

Eine Panne eines 73-Jährigen nutzten drei Männer am Sonntag bei Bad Friedrichshall-Jagstfeld aus. Die Männer im Alter von circa 30 Jahren boten dem Mann ihre Hilfe an, nachdem dessen Citroen an einer Ampel in der Uhlandstraße nicht mehr anspringen wollte. Eine Person der Gruppe bot dem Citroen-Fahrer an, sich um die Reparatur zu kümmern und erhielt von dem Senior die Schlüssel. In der Folge entwendeten die Personen den in der Uhlandstraße abgestellten Citroen. Zeugen die den Citroen gesehen haben oder beoebachten konnten wie dieser abgeholt wurde, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, zu melden.

