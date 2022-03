Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Mehr als 100.000 Euro Sachschaden an einer Waschanlage

Auf mehr als 100.000 Euro wird der Sachschaden eines Verkehrsunfalls an einer Waschanlage in Lauda-Königshofen geschätzt. Am Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Suzuki das Gelände einer Tankstelle in der Deubacher Straße, um die dortige Waschanlage zu nutzen. Das Befahren der Waschstraße gelang dem Mann nicht und er prallte mit seinem Pkw gegen den Rahmen der Anlage, wodurch diese teilweise aus der Führungsschiene gerissen wurde. Während der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Fahrer betrunken ist, weshalb er für einer Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Neben dem hohen Sachschaden wurde niemand verletzt.

Lauda-Königshofen: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Eine leicht verletzte Person und circa 8.000 Euro Sachschaden sind das Endergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße. Vermutlich übersah sie das Ende einer Fahrzeugschlange, die sich vor Königshofen gebildet hatte und fuhr auf einen stehenden Lkw auf. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzte. Der 36-jährige Lasterfahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde eine Umleitung eingerichtet.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem genauen Ablauf machen können. Am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW Crafter die Schillerstraße und bog auf die Bundesstraße 290 in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim ein. Hierbei kollidierte der Wagen mit einem bereits auf der Bundesstraße fahrenden VW Transporter eines 40-Jährigen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

