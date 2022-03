Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2022 mit mehreren Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Binau: Mit Auto in den Garten gestürzt - Frau schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 82-Jährige am Dienstagmittag bei einem Unfall in Binau. Die Frau war gegen 13 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Smart in Ihrer Garage in der Reichenbucher Straße nicht stehengeblieben, sondern geradeaus hindurchgefahren. Die Seniorin stürzte mit ihrem Fahrzeug einen Abhang von mehreren Metern in den darunter befindlichen Garten herunter. Im Garten landete das Auto auf einer dortigen Hütte. Die Frau wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Smart musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Bahnhof in Mosbach-Neckarelz kam es in der Nacht auf Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Ein 21-Jähriger war vor dem Kiosk in der Bahnhofstraße gegen 23.15 Uhr von drei jungen Männern angegangen worden, nachdem dieser Ihnen keine Zigaretten geben wollte. Durch die Hilfe eines Unbekannten konnte der Streit geschlichtet werden. Der Zeuge fuhr dann mit dem Zug davon. Die Angreifer sollen wie folgt ausgesehen haben: Person 1 - Männlich - Rote Haare - Bart - Bekleidet mit dunkler Jacke und schwarzer Jogginghose - Sprach russisch

Person 2

- Männlich - Blonde Haare - Drei-Tage-Bart - Bekleidet mit dunkler Jacke und schwarzer Jogginghose - Sprach russisch

Person 3

- Männlich - Südländisches Aussehen - Narbe im Gesicht - Akne - Schwarz gekleidet - Weiße Schuhe

Der Mann, der dem 21-jährigen half, sowie weitere Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Angreifer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell