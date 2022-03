Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: 12.000 Euro Schaden bei Unfall

Auf 12.000 Euro beläuft sich der Schaden einer Kollision von zwei Fahrzeugen am Montagvormittag in Buchen. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Fiat die Straße In der vorderen Wanne, von der dortigen Tankstelle kommend. Im Kreuzungsbereich mit der Franz-Fertig-Straße und der Friedrich-List-Straße stieß der Pkw der Frau mit einem aus der wartepflichtigen Franz-Fertig-Straße kommenden BMW eines 20-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Fiat war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Buchen: Baumaschinen aus Transporter entwendet

Aus einem geparkten Transporter haben Unbekannte am Montagabend in Buchen Akkugeräte im Wert von circa 3.500 Euro entwendet. Vermutlich öffneten die Täter gegen 18 Uhr mit einem Hebelwerkzeug die Tür zur Ladefläche des in der St-Rochus-Straße an der dortigen Baustelle abgestellten Ford Transit. Hieraus entwendeten sie mehrere Koffer und die darin befindlichen Elektrogeräte. Die Diebe flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung der Fußgängerampel an der Schüttstraße und setzten ihre Flucht dort mit einem älteren Kombi-Pkw fort. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Mann bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 21-Jähriger am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, bei einem Unfall in einer Firma in Walldürn. Ein Zusammenstoß mit einem durch einen Gabelstapler transportiertes Teil war die Ursache der Verletzungen. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber von der Montagehalle im Heidingsfelder Weg zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

