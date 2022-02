Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Gemeldeter Vollbrand eines Mehrfamilienhauses

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Derzeit sind die Feuerwehr und Polizei in Mannheim Neckarstadt im Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache ist in einem Mehrfamilienhaus in der Waldhofstraße Ecke Untermühlaustraße ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und hat mit der Brandbekämpfung begonnen. Beide Straßen, die Waldhofstraße und die Untermühlaustraße sind für den Verkehr voll gesperrt.

