POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Mehrfamilienhaus; Pressemeldung Nr.2

Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus in T6 zu einem Brand gekommen sein soll und dichter Rauch emporsteigen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnten diese eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer dortigen Gaststätte, feststellen. Offenbar war kurz vorher im Bereich der Küche des Lokals ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Mitarbeiter des Betriebs waren noch vor Ort, hatten das Gebäude aber bereits verlassen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile fand nicht statt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Eine Evakuierung der rund 20 Bewohner des Mehrfamilienhauses war nicht erforderlich. Das Wohngebäude war nach ausreichenden Lüftungsmaßnahmen weiterhin bewohnbar. Auch die Gaststätte wurde nach Beendigung der Löschmaßnahmen wieder freigegeben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Der Friedrichsring war für ca. 70 Minuten in beide Richtungen vollgesperrt. Der fließende Verkehr wurde für die Dauer der Verkehrssperrungen vom Kurpfalzkreisel kommend in Richtung Collinistraße und vom Nationaltheater kommend in Richtung Kaiserring umgeleitet. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen gegen 17:30 Uhr konnte die Verkehrssperrung wieder aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben werden.

