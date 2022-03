Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Mountainbike gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche ein Mountainbike aus einer Tiefgarage in Lauffen am Neckar. Die Diebe verschafften sich unbemerkt Zutritt zu der Garage eines Wohnhauses in der Meuselwitzer Straße. Von einem Tiefgaragenstellplatz nahmen sie das mit einem Fahrradschloss gesicherten Mountainbike der Marke "Rotwild" in den Farben weiß und braun mit. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des Rades oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall

Eine verletzte Person und circa 5.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls in Heilbronn. Am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, war ein 35-Jähriger mit seinem Fiat in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Vermutlich übersah er an der Kreuzung zur Fügerstraße den verkehrsbedingt wartenden Opel eines 38-Jährigen und fuhr mit seinem Wagen auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Opelfahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Heilbronn: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu mindestens drei in Heilbronn abgestellten Fahrzeugen. Zwischen Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, und Montagmorgen, gegen 6 Uhr, machten die Täter sich an einem Mercedes Vito in der Uhlandstraße, einem BMW 420 in der Härlestraße und einem VW Passat in der Oststraße zu schaffen. Den Mercedes und den BMW brachen sie auf und durchsuchten das Innere der Fahrzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder in diesen Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Von der Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde ein 18-Jähriger nachdem er am Montagabend mit seinem Fahrzeug bei Neuenstadt am Kocher von der Fahrbahn abkam. Gegen 21 Uhr befuhr er mit seinem BMW die Kreisstraße zwischen Brettach und Cleversulzbach. In einer Linkskurve kam er mit seinem Auto vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte nach circa 30 Metern mit einem Leitpfosten. Circa 20 Meter später überschlug sich der BMW und kam letztendlich wieder auf den Reifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 17-jährige Beifahrer in dem Wagen leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall wurde das Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Eberstadt: Zeugen gesucht

Der Verkehrsdienst Weinsberg sucht nach einem gefährlichen Fahrmanöver eines Mannes nach Zeugen und gefährdeten Personen. Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, war ein Mann mit seinem Nissan auf der Eberstädter Straße in Schlangenlinien und mit quietschenden Reifen unterwegs. Ob er durch sein Verhalten jemaden in Gefahr brachte ist unbekannt. Die Polizei bittet nun Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell